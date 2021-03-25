Представители индустриального парка «Великий камень» 19-22 марта 2021 года находились с визитом в городском округе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», на встрече с руководством районного Департамента науки и техники стороны обсудили ситуацию с привлечением инвестиций в «Великом камне» и особенности научно-технического развития Беларуси.

Гости из «Великого камня» посетили проектируемую территорию Наньнинской экономической зоны, Наньнинский экономико-технологический открытый район и Академию наук Гуанси-Чжуанского автономного района. На переговорах с руководством специальных зон и научных учреждений был представлен инвестиционный потенциал индустриального парка «Великий камень».