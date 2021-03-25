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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ В ГУАНСИ-ЧЖУАНСКОМ АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ
14:13 25.03.2021
Представители индустриального парка «Великий камень» 19-22 марта 2021 года находились с визитом в городском округе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», на встрече с руководством районного Департамента науки и техники стороны обсудили ситуацию с привлечением инвестиций в «Великом камне» и особенности научно-технического развития Беларуси.
Гости из «Великого камня» посетили проектируемую территорию Наньнинской экономической зоны, Наньнинский экономико-технологический открытый район и Академию наук Гуанси-Чжуанского автономного района. На переговорах с руководством специальных зон и научных учреждений был представлен инвестиционный потенциал индустриального парка «Великий камень».
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