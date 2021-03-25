На этот год сформирована заявка на покупку 400 единиц белорусской коммунальной техники в течение 2021-2022 годов. Об этом сегодня сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Лукашенко.

В 2020 году Приморский край закупил 177 единиц различной белорусской техники (в 2019-м почти в два раза меньше - 91 единицу). Как отметил Олег Кожемяко, особо полезной и своевременной оказалась для Приморья закупка коммунальной техники незадолго до конца 2020 года. Около 35 единиц успели поставить в российский регион, заключив контракт в ноябре, и техника прибыла в начале декабря. Она была задействована при ликвидации последствий ледяного дождя, обрушившегося на Приморье.

Кроме того, Приморский край намерен закупить около 20 дизель-генераторов различных модификаций, чтобы обеспечить свои социальные учреждения. Это решение было принято после того, как специалисты Приморья на деле убедились в качестве белорусских дизель-генераторов.

"Когда из-за ледяного дождя остались без света 120 тыс. человек из-за повреждения высоковольтных линий, было 6 белорусских дизель-генераторов на резервном складе. Они включились, хоть и простояли 5 лет", - рассказал Олег Кожемяко.

Обнадеживают, по его мнению, и темпы взаимной торговли с начала этого года - за 2 месяца 2021 года ее уровень уже превысил $2 млн. Эти результаты свидетельствуют, что у Беларуси и Приморья есть большой потенциал, который они будут наращивать, уверен Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что Беларусь - один из главных и важнейших партнеров Приморского края, 46% внешнеторгового оборота региона со странами СНГ приходится на Беларусь.

В завершение встречи Олег Кожемяко пригласил Лукашенко приехать осенью текущего года во Владивосток и пообещал к этому времени открыть там торговый дом Беларуси.