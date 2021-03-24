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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БУТБ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦТОРГОВ ДЛЯ РЫНКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ


11:16 25.03.2021

Возможность введения специализированной торговой сессии по реализации пиломатериалов, ориентированной на рынок Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, рассматривалась в ходе встречи руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с представителем британской компании EVA Timber Group Ltd.

В мероприятии также приняли участие представители спецэкспортера Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь УП «Беллесэкспорт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны подробно обсудили текущую ситуацию на европейском рынке пиломатериалов и потенциал для наращивания экспорта белорусской лесопродукции. Так, по мнению директора, EVA Timber Group по СНГ и Украине Александра Подгайского, у белорусских деревообработчиков есть хорошие перспективы на британском рынке, однако для успешной работы потребуется особый подход.

Возможность организации специализированных торгов для рынка Великобритании

«Британцам важна ритмичность поставок, строгий контроль качества и понятная логистика. Кроме того, они привыкли оплачивать товар по факту его приемки, в то время как белорусские производители обычно отгружают свою продукцию по предоплате. Мы как крупный импортер могли бы взять часть этих вопросов на себя и тем самым повысить привлекательность белорусских товаров. Считаю, что пиломатериалы под брендом «Сделано в Беларуси» смогут достойно конкурировать на рынке Великобритании, а мы со своей стороны будем всячески этому содействовать, в том числе в части маркетинга и информационной поддержки», – заверил Александр Подгайский.

В рамках обмена мнениями о перспективных направлениях сотрудничества председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул стратегическое значение британского рынка для белорусской деревообрабатывающей отрасли и выразил готовность создать максимально благоприятные условия для работы EVA Timber Group на биржевой площадке.

Встреча руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с представителем британской компании EVA Timber Group Ltd

«Мы заинтересованы в том, чтобы пиломатериалы и другая производимая в Беларуси продукция поставлялись в Великобританию. И если для этого необходимо организовать специализированные торги, аналогичные тем, что мы проводим для китайского рынка, мы готовы это сделать. Тем более что такая схема работы уже доказала свою эффективность. Об этом наглядно свидетельствуют постоянно растущие объемы биржевых сделок, совершаемых китайскими компаниями», – отметил Александр Осмоловский.
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