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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД И РЖД ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В СООБЩЕНИИ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


10:11 25.03.2021

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и начальник Калининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Сапегин на переговорах в формате видеоконференции 23 марта подвели итоги совместной работы за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, руководители железных дорог обсудили перспективы грузовых перевозок в сообщении с Калининградской областью, а также развитие грузовых клиентских сервисов, в том числе контейнерных проектов в сообщении Китай-Европа-Китай и создания условий для контрейлерных перевозок.

Для Белорусской железной дороги Калининградское направление является одним из важнейших. В 2020 году в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,9 млн тонн грузов. Объем контейнерных перевозок составил 64,8 тыс. контейнеров в ДФЭ, что в 2 раза превысило показатель 2019 года. Значительную часть контейнерных перевозок составляет транзит. Ключевую роль в этом вопросе играет АО «ОТЛК ЕРА», перевозки в рамках этого сервиса составили 48,4 тыс. контейнеров в ДФЭ.

За январь-февраль 2021 г. в сообщении с Калининградской областью перевезено 1,4 млн тонн грузов. В текущем году будет продолжена работа по развитию клиентских сервисов в сфере грузовых перевозок.
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