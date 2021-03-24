ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАРАЩИВАНИИ ЭКСПОРТА ЛЕСОПРОДУКЦИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ


09:14 25.03.2021

Об этом во время встречи с представителями компании EVA Timber Group Limited заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

По его словам, рынок Великобритании сегодня является премиальным. Это значит, что он не только большой и постоянный, но и дорогой.

«Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества. Задача минимум – выйти на крупных английских оптовых покупателей, которые затем будут распространять нашу продукцию уже по более мелким компаниям», - отметил замминистра.

При этом Владимир Креч подчеркнул, что со своей стороны лесохозяйственные учреждения готовы обеспечить качество поставляемой продукции, а также проработать различные логистические цепочки.

Как отметил директор по СНГ и Украине компании EVA Timber Group Limited, вице-председатель Лондонской Лесоторговой Ассоциации Александр Подгайский, англичане уже оценили качество белорусской лесопродукции. Правда, зачастую она попадает в порты под упаковкой прибалтийских стран, которые, по сути, лишь перепродают наш товар.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать товар под брендом «Выращено в Беларуси», чтобы наши покупатели знали, откуда к ним на самом деле поступает качественная продукция», - подчеркнул представитель компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, компания EVA Timber Group Limited активно сотрудничает с предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси по поставкам продукции на рынок Великобритании лишь с 2019 года. За это время объемы продаж выросли с 0 м3 до 2000 м3 ежемесячно. Спросом у англичан пользуются не только пиломатериалы, но и окоренные и оцилиндрованные колья.

«Проведенный нами активный маркетинг позволил включить белорусскую продукцию в нашу сеть дистрибьюции и получить положительные отзывы конечных потребителей. В 2021 году мы планируем кратно увеличить объем импорта белорусской лесной продукции на рынок Великобритании», - подчеркнули в компании.

Аналогичные интересы и у предприятий отрасли. В 2020 году только по контрактам УП «Беллесэкспорт» в Великобританию было отгружено лесопродукции на сумму свыше 430 тысяч долларов США. При выходе на конечных потребителей данная цифра может быть в разы выше. Рынок Великобритании к этому готов – ввиду нехватки собственного сырья страна ежегодно импортирует значительные объемы лесопродукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6272
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0075
USD 2.6272 +0.0117
RUB 3.4512 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1020 3.1090
USD 2.6240 2.6290
RUB 3.4400 3.4490
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1850
EUR/RUB 90.0000 90.4700
USD/RUB 76.0000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте