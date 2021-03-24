Об этом во время встречи с представителями компании EVA Timber Group Limited заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

По его словам, рынок Великобритании сегодня является премиальным. Это значит, что он не только большой и постоянный, но и дорогой.

«Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества. Задача минимум – выйти на крупных английских оптовых покупателей, которые затем будут распространять нашу продукцию уже по более мелким компаниям», - отметил замминистра.

При этом Владимир Креч подчеркнул, что со своей стороны лесохозяйственные учреждения готовы обеспечить качество поставляемой продукции, а также проработать различные логистические цепочки.

Как отметил директор по СНГ и Украине компании EVA Timber Group Limited, вице-председатель Лондонской Лесоторговой Ассоциации Александр Подгайский, англичане уже оценили качество белорусской лесопродукции. Правда, зачастую она попадает в порты под упаковкой прибалтийских стран, которые, по сути, лишь перепродают наш товар.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать товар под брендом «Выращено в Беларуси», чтобы наши покупатели знали, откуда к ним на самом деле поступает качественная продукция», - подчеркнул представитель компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, компания EVA Timber Group Limited активно сотрудничает с предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси по поставкам продукции на рынок Великобритании лишь с 2019 года. За это время объемы продаж выросли с 0 м3 до 2000 м3 ежемесячно. Спросом у англичан пользуются не только пиломатериалы, но и окоренные и оцилиндрованные колья.

«Проведенный нами активный маркетинг позволил включить белорусскую продукцию в нашу сеть дистрибьюции и получить положительные отзывы конечных потребителей. В 2021 году мы планируем кратно увеличить объем импорта белорусской лесной продукции на рынок Великобритании», - подчеркнули в компании.

Аналогичные интересы и у предприятий отрасли. В 2020 году только по контрактам УП «Беллесэкспорт» в Великобританию было отгружено лесопродукции на сумму свыше 430 тысяч долларов США. При выходе на конечных потребителей данная цифра может быть в разы выше. Рынок Великобритании к этому готов – ввиду нехватки собственного сырья страна ежегодно импортирует значительные объемы лесопродукции.