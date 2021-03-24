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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕЗДА ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ПО МАРШРУТУ МИНСК-КАЛИНИНГРАД
18:16 24.03.2021
Переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с генеральным директором АО «Литовские железные дороги» Мантасом Бартушкой состоялись 23 марта 2021 г. в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны подвели итоги совместной работы за 2020 год, обсудили вопросы грузовой работы, технологические и эксплуатационные аспекты взаимодействия. Основное внимание было уделено совершенствованию работы по пропуску транзитных грузов в направлении Калининградской области, ускорению продвижения контейнерных поездов через пограничные переходы. Отдельно обсудили возможность проезда для граждан Беларуси по маршруту Минск-Калининград.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, ранее актуализированного с учетом структурных преобразований, реорганизации и перераспределения компетенций в АО «Литовские железные дороги».
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