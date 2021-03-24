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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСИ И ЕБР ЗАКЛЮЧИЛИ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР


15:40 24.03.2021

Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг (РЦДЦБ) 22 марта 2021 года заключил депозитарный договор с Евразийским банком развития.

Центральный депозитарий открыл счет «депо» на имя Евразийского банка развития, сообщает пресс-служба РЦДЦБ.

Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет обслуживание более 20 000 счетов «депо» эмитентов и депонентов, включая Министерство финансов и Банк развития Республики Беларусь. Общий объем ценных бумаг на централизованном хранении составляет более 70 млрд руб. (более 27 млрд долл. США). Ежегодно проводится более 100 тыс. депозитарных операций. Центральный депозитарий установил корреспондентские отношения с депозитариями Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана и Кыргызстана, подключен к международной системе совершения платежей SWIFT, является в Республике Беларусь Национальным нумерующим агентством, присваивая ценным бумагам международные коды.

Установление договорных отношений между ЕАБР и Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг будет способствовать развитию белорусского рынка ценных бумаг, имеет важное значение в контексте формирования общего финансового рынка на пространстве Евразийского экономического союза.
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