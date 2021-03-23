Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь г Таня Радочай обсудили вопросы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, стороны подтвердили договоренности о продолжении взаимодействия в рамках реализации новой Страновой программы сотрудничества правительства Беларуси и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) на 2021-2025 годы; выполнения мероприятий подпрограммы «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021-2025 годы», реализации мероприятий Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021-2025 годы.

Направления двустороннего сотрудничества и конкретные мероприятия найдут отражение в плане совместной работы на 2021 год. Приоритетными темами взаимодействия определены семейная политика и вопросы деинституализации.