24 марта состоится видеоконференция для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности и наращивании экспорта товаров на рынок Кореи.

Мероприятие организует Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Корейская ассоциация импортеров (KOIMA) при поддержке посольства Беларуси в Республике Корея.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в видеоконференции примут участие более 30 белорусских предприятий. Программой делового мероприятия предусмотрены презентации экспортного потенциала белорусских производителей ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Камволь», СОАО «Коммунарка», РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и других предприятий пищевой и легкой промышленности.

С корейской стороны участие в видеоконференции примут крупные импортеры, входящие в состав ассоциации KOIMA.

Состоится обсуждение порядка аттестации, процедур получения сертификата соответствия предприятий на право поставок мясо-молочной продукции, продуктов питания на рынок Кореи.

Сотрудники посольства Беларуси в Корее представят актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Корее.