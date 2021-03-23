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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 30 БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С КОРЕЙСКИМИ ИМПОРТЕРАМИ
17:39 23.03.2021
24 марта состоится видеоконференция для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности и наращивании экспорта товаров на рынок Кореи.
Мероприятие организует Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Корейская ассоциация импортеров (KOIMA) при поддержке посольства Беларуси в Республике Корея.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в видеоконференции примут участие более 30 белорусских предприятий. Программой делового мероприятия предусмотрены презентации экспортного потенциала белорусских производителей ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Камволь», СОАО «Коммунарка», РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и других предприятий пищевой и легкой промышленности.
С корейской стороны участие в видеоконференции примут крупные импортеры, входящие в состав ассоциации KOIMA.
Состоится обсуждение порядка аттестации, процедур получения сертификата соответствия предприятий на право поставок мясо-молочной продукции, продуктов питания на рынок Кореи.
Сотрудники посольства Беларуси в Корее представят актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Корее.
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