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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ОАЭ


09:24 23.03.2021

Директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский встретился с Временным Поверенным в делах ОАЭ в Республике Беларусь Муххамедом Альшеххи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на состоявшейся 18 марта 2021 года встрече стороны обсудили возможность налаживания сотрудничества для осуществления поставок бобруйских сладостей в ОАЭ.

Сергей Анюховский рассказал гостям, как проходит подготовка бобруйского производителя сладостей к Всемирной выставке ЭКСПО-2021 в Дубае, которая состоится в октябре текущего года и продлится до марта 2022 г.

Полезные сладости от «Красного пищевика» будут представлены в составе Национального павильона нашей страны. К слову, впервые медовые новинки ОАО «Красный пищевик» презентовало в конце февраля на всемирной выставке в Арабских Эмиратах Gulfood. Посетители международного форума по достоинству оценили белорусский мед, в том числе взбитый.
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