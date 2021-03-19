Участие БЕЛАЗа в проектах развития кооперации и импортозамещения в рамках ЕАЭС обсуждалось 19 марта во время визита на предприятие члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», в ходе ознакомления с ключевыми производственными площадками завода генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович рассказал министру, чем сегодня живет один из крупнейших производителей карьерных машин, экспортной динамике и географии поставок продукции, отмечая при этом, что промышленная кооперация и внешнеторговое сотрудничество – ключевые факторы ориентации Белорусского автомобильного завода на рынки ЕАЭС.

«Страны-участницы ЕАЭС являются для нас глобальными стратегическими партнерами не только в рамках торговых отношений, но и в рамках кооперационных связей и развития инновационных проектов. Наша техника – это совместный продукт предприятий всех государств Евразийского экономического союза, и отрадно отметить, что она реализуется не только в рамках ЕАЭС, но и в третьих странах», – сказал Сергей Никифорович.

Доля ЕАЭС в общем товарообороте ОАО «БЕЛАЗ» (экспорт + импорт) за 2020 год составил 45,2% (за 2 месяца 2021 года – 71,8%). Техника «БЕЛАЗ» работает практически во всех отраслях промышленности ЕАЭС, где ведется добыча твердых полезных ископаемых: угольной, горнорудной, горно-химической, отрасли нерудных материалов, драгоценных металлов и камней.

В беседе речь также шла о реализации действующих долгосрочных проектов производственной кооперации БЕЛАЗа с российскими партнерами и создания инновационной карьерной техники для рынка ЕАЭС, в том числе роботизированных самосвалов и машин на альтернативных источниках энергии. Ключевыми партнерами Белорусского автомобильного завода в России являются «Кузбассразрезуголь», «Стройсервис», СУЭК, «Мечел», «Металлоинвест», «Северсталь», АЛРОСА, «ФосАгро», «Норникель» и многие другие; в Казахстане – ERG, «Полиметалл», «Богатырь Комир», «АрселорМиттал Термитау» и другие; в Армении – Геопромайнинг Голд.

В настоящее время импорт комплектующих на БЕЛАЗ из России колеблется в районе 40-50% в стоимостном выражении от всех иностранных деталей. Среди наших основных поставщиков – компании «Силовые машины», «СибЭлектроПривод», холдинг «ТЭМПО», «РУСЭЛПРОМ», «Русполимет», «Автодизель» и металлургические компании – «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат».

В разговоре особо подчеркивалось, что возможности взаимодействия далеко не исчерпаны, их потенциал огромен. БЕЛАЗ активно развивает свои производственные мощности и готов к тесной кооперации с компаниями других государств Евразийского экономического союза.

«В 2021 году первоочередное внимание мы сосредоточим на развитии сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Перспективным направлением промышленной кооперации в машиностроении в рамках ЕАЭС являются беспилотные технологии. БЕЛАЗ стал первопроходцем в этой области», – отметил Артак Камалян.

Министр по промышленности и АПК ЕЭК, профессор экономики Артак Камалян высоко оценил уровень и масштабы производства карьерной техники «БЕЛАЗ», которое позволяет компании выпускать продукцию, соответствующую самым жестким требованиям мирового рынка.

Участники встречи обсудили перспективы и возможные направления дальнейшего кооперационного сотрудничества на взаимовыгодной основе и участия Белорусского автомобильного завода в программах и проектах Евразийской экономической комиссии, имеющих существенное значение для развития промышленной интеграции в рамках ЕАЭС.