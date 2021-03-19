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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ БОЛЕЕ 160 ТРАКТОРОВ
10:40 22.03.2021
В ближайшее время Иркутская область приобретет более 160 тракторов BELARUS. Такая договоренность достигнута во время встречи генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с губернатором российского региона Игорем Кобзевым.
«Минский тракторный завод располагает возможностями поставки всей номенклатуры техники «МТЗ-ХОЛДИНГ» в Иркутскую область, в том числе с возможностью передачи лесных и специальных машин для опытной эксплуатации в организациях региона. Данный вид техники до этого в Иркутскую область не поставлялся», - отметил Виталий Вовк на переговорах, состоявшихся 19 марта 2021 года в Иркутске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, рассматривается возможность закупки техники для добровольцев, задействованных в тушении лесных пожаров.
Также генеральный директор подтвердил заинтересованность МТЗ в организации учебных классов на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования Иркутской области для подготовки квалифицированных кадров для эксплуатации техники BELARUS.
Кроме того, МТЗ заинтересовано в развитии сервисно-сбытовой сети в регионе, в том числе по лесным и специальным машинам.
«С генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Михайловичем Вовком обсудили возможность появления в Приангарье специализированного сервисно-технического центра. Это позволит оперативнее и дешевле проводить ремонт. Убеждён, что подобное сотрудничество выгодно для обеих сторон», - отметил Игорь Кобзев на официальной странице в Instagram.
Делегация ОАО «МТЗ» осмотрела площадки, предложенные иркутской стороной для организации капитально-восстановительного ремонта техники BELARUS.
«В настоящее время парк техники BELARUS в Иркутской области вплотную приблизился к 10 тысячам единиц. Машины востребованы в сельском и коммунальном хозяйстве, лесной отрасли. «Техника зарекомендовала себя как надежная, дешевая в обслуживании», - подчеркнул Игорь Кобзев.
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