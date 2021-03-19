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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД И РЖД ОБСУЖДАЮТ ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПОРТЫ РФ
09:13 22.03.2021
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов обсудили результаты работы в сфере грузовых и пассажирских перевозок в 2020 – начале 2021 гг., а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 18 марта 2021 года в Минске встрече было уделено внимание реализации совместных проектов, организации грузовых перевозок в порты Российской Федерации, контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай в рамках АО «ОТЛК ЕРА», применению безбумажных технологий в международных грузовых перевозках, проведению работы по поэтапному возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, реализации совместных социально-имиджевых мероприятий в 2021 году.
Кроме того, делегация ОАО «РЖД» ознакомилась с организацией работы вокзала станции Минск-Пассажирский и Центра управления перевозками Белорусской железной дороги.
В 2020 году в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь было перевезено 39,2 млн тонн грузов, порядка 390 тыс. контейнеров в ДФЭ.
В сообщении Китай-Европа-Китай транзитом через Россию и Беларусь перевезено 550 тыс. контейнеров в ДФЭ.
С 8 февраля 2021 года было возобновлено международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией. В настоящее время Республику Беларусь и Российскую Федерацию связывают следующие поезда: поезд №2/1 Минск–Москва, формирования Белорусской железной дороги, поезд №30/29 Калининград-Москва, поезд №79/80 Калининград – Санкт-Петербург, поезд №360/359 Калининград-Адлер.
С момента возобновления международного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией перевезено уже 30 тысяч пассажиров.
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