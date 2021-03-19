МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КЫРГЫЗСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БИШКЕКА И ОША В МИНСК

13:33 19.03.2021 Директор Департамента по авиации Артем Сикорский 18 марта 2021 года встретился с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, посол передал документы о назначении авиационными властями Кыргызской Республики авиакомпании Avia Traffic Company для выполнения регулярных международных воздушных перевозок по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек и Ош-Минс-Ош. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в открытии авиационного сообщения между странами по данным направлениям.