|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КЫРГЫЗСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БИШКЕКА И ОША В МИНСК
13:33 19.03.2021
Директор Департамента по авиации Артем Сикорский 18 марта 2021 года встретился с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, посол передал документы о назначении авиационными властями Кыргызской Республики авиакомпании Avia Traffic Company для выполнения регулярных международных воздушных перевозок по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек и Ош-Минс-Ош.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в открытии авиационного сообщения между странами по данным направлениям.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
Курсы в банках
на 19.03.2021
Конвертация в банках
на 19.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте