Сербская компания Dana Holdings планирует использовать технику МАЗ на стройках в странах Европы. Об этом заявил председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич во время встречи с первым заместителем коммерческого директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Борисом Мущинским на Международной строительной выставке BUDEXPO-2021, которая проходит в Минске.

По словам Вибора Мулича, в этом году компания Dana Holdings планирует построить большое количество коммерческих помещений и жилья.

«После 2 лет использования техники МАЗ мы можем сказать, что это очень надежная и сильная техника. Она ничем не отличается от самых лучших образцов европейской техники, при этом у нас есть возможность приобретать автомобили на выгодных финансовых условиях. Мы пользуемся белорусской техникой, белорусскими подрядчиками и оборудованием. Мы планируем использовать эти возможности и в зарубежных проектах. В целом, активное строительство жилья и коммерческих помещений – это стабильная занятость и десятки тысяч рабочих мест во всех регионах Беларуси», - рассказал председатель совета директоров Dana Holdings.

В свою очередь первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода отметил, что предприятию удалось в кратчайшие сроки поставить современные модели автотехники и оборудования и реализовать большие проекты с Dana Holdings.

«Мы видим глубокий потенциал в расширении сотрудничества с Dana Holdings, в том числе и на зарубежных рынках. Благодаря нашим совместным компетенциям мы можем достичь значительных результатов и продвинуть продукцию МАЗ на новые рынки, – рассказал Борис Мущинский во время посещения выставочной площадки Минского автозавода, - Кроме того, нам удается работать и в социальной сфере. Сейчас функционируют программы, позволяющие сотрудникам МАЗа приобрести жилье у Dana Holdings на выгодных условиях».

Минский автомобильный завод и Dana Holdings связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество. Предприятия являются стратегическими партнерами и более 2 лет реализуют совместные проекты на территории Беларуси по строительству коммерческих и жилых помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на строительной выставке Минский автомобильный завод представил новые образцы техники: автокран МАЗ-5576BY-H-22 нового поколения на полноприводном шасси 6х6, который может свободно перемещаться по дорогам с несущей способностью 10 тонн. Основная гордость автокрана – мощная стрела овоидного сечения, способная выдвигаться на 32,6 метра. Для большего эффекта грузовысотные характеристики можно увеличить при помощи системы съемных противовесов и 9-метрового удлинителя стрелы.

МАЗ также представил на выставке BUDEXPO-2021 самосвал МАЗ-651628 с колёсной формулой 8х4 для перевозки сыпучих грузов на стройках. У машины П-образный кузов с задней разгрузкой на 21 кубометра. В качестве двигателя – 430-сильный агрегат от Weichai, который идет в паре с 16-ступенчатой коробкой передач от ZF.

Техника МАЗ была продемонстрирована руководителю сербского холдинга. Особое внимание уделили и представленному мобильному офису МАЗ-Купава 673110, который можно подстроить под любое компоновочное решение, ориентируясь на нужды заказчика. Вибор Мулич считает, что такая техника будет весьма востребована при дальнейшей работе холдинга в регионах Беларуси.