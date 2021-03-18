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МИНИСТР ЕЭК АРТАК КАМАЛЯН ГОТОВ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ


09:16 19.03.2021

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян готов оказать содействие в разработке стратегии по развитию сахарной отрасли Беларуси. Это он подтвердил во время состоявшейся 18 марта встречи с председателем концерна «Белгосрищепром» Анатолием Бубеном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, он также отметил, что поддерживает предложение об отмене импортной пошлины на свеклоуборочные комбайны. Сейчас она составляет 5% на сельскохозяйственную технику.

Но для эффективной работы сахарной отрасли недостаточно лишь хорошей техники. И семена свеклы должны быть высшего уровня.

Артак Камалян отметил, что существует необходимость расширения интеграционных связей и объединение усилий научных учреждений и сахарных заводов при разработке гибридов сахарной свеклы и их районировании.
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