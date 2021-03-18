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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛЛЕГПРОМА В МАЕ ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ ТУРЦИЮ
13:03 18.03.2021
В мае делегация концерна "Беллегпрома" посетит Турцию. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров председателя концерна Татьяны Лугиной с председателем Комитета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции (DEIK), турецко-белорусским бизнес консулом Елмазом Сойканом и главным координатором группы компаний Soycan Group Шалой Мазлюмом.
Как сообщает Тelegram-канал концерна "Беллегпром", на состоявшейся 16 марта встрече обсуждались возможные направления сотрудничества.
Комитет по внешнеэкономическим связям Турции - неправительственная некоммерческая организация, основной задачей которой является содействие развитию международных торгово- экономических и научно-технических связей турецких организаций, фирм и банков. Свою деятельность DEIK осуществляет через входящие в его структуру турецко-иностранные деловые советы, которые, в свою очередь, объединяют турецкие компании, заинтересованные в установлении или расширении деловых контактов.
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