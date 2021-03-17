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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КАМАЗОМ
11:58 18.03.2021
Минский тракторный завод заинтересован в расширении сотрудничества с ПАО «КАМАЗ». Об этом заявил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк на встрече белорусской делегации во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком с руководством российского предприятия.
«Мы планируем в Елабуге собирать тракторы с двигателями, произведенными совместным предприятием «Камминз-Кама». В ближайшие 3-4 года готовимся выйти на объем производства в 5 тысяч единиц и более. Также мы хотели бы рассмотреть варианты сотрудничества с вашим СП про производству тракторной CVT-коробки под этот же проект», - отметил Виталий Вовк, которого цитирует пресс-служба ОАО «МТЗ».
Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с новым литейным заводом, который КАМАЗ строит в Казахстане.
«Мы также строим в Казахстане завод по тракторной тематике – будем производить там передний мост. Хотелось бы получать от вас отливки. В ближайшее время передадим необходимые материалы, габариты и объемы. Надеемся найти компромиссное решение», - сказал гендиректор.
Руководитель подчеркнул, что в целом у предприятий тем для сотрудничества много. «Пандемия, с одной стороны, тормозит некоторые процессы, но с другой - заставляет быстрее думать и принимать решения», - подытожил Виталий Вовк.
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