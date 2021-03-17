ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2021-2023 ГОДЫ


10:23 18.03.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки на конкурс принимаются в период с 1 апреля по 15 мая 2021 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-узбекского сотрудничества: энергетика и энергосбережение; медицина и медицинские технологии; фармацевтика и фармакология; нано- и биотехнологии; химические технологии; новые материалы; цифровая экономика; продовольственная безопасность; агропромышленные технологии; рациональное природопользование; предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий; технологии управления водными ресурсами; технологии добычи полезных ископаемых; лазерные технологии и фотоника.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».

Конкурс белорусско-узбекских научно-технических проектов проводится в соответствии с Соглашением между правительствами Беларуси и Узбекистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 13 сентября 2018 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
валюта курс
EUR 3.0896
USD 2.5971
RUB 3.5535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0896 -0.0002
USD 2.5971 +0.0053
RUB 3.5535 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1080 3.1130
USD 2.6000 2.6020
RUB 3.5220 3.5320
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0500 88.4000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте