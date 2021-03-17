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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2021-2023 ГОДЫ
10:23 18.03.2021
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2023 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки на конкурс принимаются в период с 1 апреля по 15 мая 2021 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-узбекского сотрудничества: энергетика и энергосбережение; медицина и медицинские технологии; фармацевтика и фармакология; нано- и биотехнологии; химические технологии; новые материалы; цифровая экономика; продовольственная безопасность; агропромышленные технологии; рациональное природопользование; предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий; технологии управления водными ресурсами; технологии добычи полезных ископаемых; лазерные технологии и фотоника.
Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».
Конкурс белорусско-узбекских научно-технических проектов проводится в соответствии с Соглашением между правительствами Беларуси и Узбекистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 13 сентября 2018 года.
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