Предприятия Челябинской области намерены нарастить объемы реализации металлопродукции на БУТБ. Об этом заявили сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров - участников вебинара по вопросам биржевой торговли с Беларусью, который состоялся 17 марта при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, заинтересованность в более активном применении биржевого механизма, в частности, выразили представители ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ООО "Литейный завод" и ООО "Торговый дом ММК". Прежде всего речь идет об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.

Как отметил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, в настоящее время через биржевую площадку закупается около четверти от общей потребности страны в данной продукции.

Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, а сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 млн EUR. За первые два месяца текущего года белорусские предприятия уже закупили более 62 тыс. тонн чермета, причем значительную долю от этого объема составил российский металл.