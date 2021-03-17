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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ
09:00 18.03.2021
Предприятия Челябинской области намерены нарастить объемы реализации металлопродукции на БУТБ. Об этом заявили сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров - участников вебинара по вопросам биржевой торговли с Беларусью, который состоялся 17 марта при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, заинтересованность в более активном применении биржевого механизма, в частности, выразили представители ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ООО "Литейный завод" и ООО "Торговый дом ММК". Прежде всего речь идет об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.
Как отметил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, в настоящее время через биржевую площадку закупается около четверти от общей потребности страны в данной продукции.
Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, а сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 млн EUR. За первые два месяца текущего года белорусские предприятия уже закупили более 62 тыс. тонн чермета, причем значительную долю от этого объема составил российский металл.
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