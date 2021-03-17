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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУИР ПОДПИСАЛ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
15:28 17.03.2021
БГУИР подписал Дорожную карту развития сотрудничества с Российским технологическим университетом. Документ подписан в рамках двухдневного визита делегации БГУИР во главе с ректором Вадимом Богушем в Российский технологический университет МИРЭА в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУИР, теперь университеты будут разрабатывать совместные образовательные программы подготовки специалистов, магистров, отвечающих требованиям образовательных стандартов обеих сторон, организовывать практики и стажировки, совместно реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки, обучающих курсов с выдачей документов о профессиональном образовании.
Кроме того, достигнута договоренность о проведении в будущем совместных научно-практических и научно-методических конференций, выставок, форумов, симпозиумов и семинаров, выполнении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам предприятий реального сектора экономики обеих стран и др.
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