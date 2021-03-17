|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕДЕЛЮ ИНДИИ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ
14:23 17.03.2021
Неделю Индии планируют провести в Минске уже в сентябре. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», в программу войдет культурная составляющая, фестиваль индийского кино, а также презентация экономического потенциала белорусской столицы перед индийскими гостями.
Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество между Минском и Бангалором, которые являются городами-побратимами. Для индийской стороны интересны такие направления, как образование, туризм, экономика, создание совместных предприятий. Для белорусской – это бизнес, IT-сфера, промышленность.
Для студентов Индии предоставят больше возможностей получения в Беларуси качественного образования по техническим специальностям, информационным технологиям.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
Курсы в банках
на 17.03.2021
Конвертация в банках
на 17.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте