Неделю Индии планируют провести в Минске уже в сентябре. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», в программу войдет культурная составляющая, фестиваль индийского кино, а также презентация экономического потенциала белорусской столицы перед индийскими гостями.

Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество между Минском и Бангалором, которые являются городами-побратимами. Для индийской стороны интересны такие направления, как образование, туризм, экономика, создание совместных предприятий. Для белорусской – это бизнес, IT-сфера, промышленность.

Для студентов Индии предоставят больше возможностей получения в Беларуси качественного образования по техническим специальностям, информационным технологиям.