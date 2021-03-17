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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НЕДЕЛЮ ИНДИИ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ


14:23 17.03.2021

Неделю Индии планируют провести в Минске уже в сентябре. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», в программу войдет культурная составляющая, фестиваль индийского кино, а также презентация экономического потенциала белорусской столицы перед индийскими гостями.

Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество между Минском и Бангалором, которые являются городами-побратимами. Для индийской стороны интересны такие направления, как образование, туризм, экономика, создание совместных предприятий. Для белорусской – это бизнес, IT-сфера, промышленность.

Для студентов Индии предоставят больше возможностей получения в Беларуси качественного образования по техническим специальностям, информационным технологиям.
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