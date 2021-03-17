Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла АндрейМолчан обсудил с заместителем министра по туризму Венесуэлы Летисией Гомес перспективы сотрудничества двух стран в туристической сфере, включая формирование соответствующей договорно-правовой базы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 16 марта 2021 г. встрече были также рассмотрены вопросы налаживания взаимодействия между государственными и частными туристическими компаниями обеих стран, определены перспективные направления развития инвестиционного сотрудничества в современных реалиях.

Собеседники отметили необходимость организации прямого авиасообщения между Каракасом и Минском и договорились продолжить проработку данного вопроса.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями о возможности участия венесуэльской стороны в XXIII Международной выставке-ярмарке туристических услуг «Отдых-2021» в Минске 23-25 апреля 2021 г.