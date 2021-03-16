В Беларуси будут продвигать традиционную китайскую медицину. Перспективы продвижения обсудили заместитель министра экономики Анжелика Никитина и генеральный директор корпорации САМСЕ Ван Юйхан и директор Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцинь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на состоявшейся 11 марта встрече стороны рассмотрена возможность создания центра традиционной китайской медицины в индустриальном парке «Великий камень».

Китайская сторона также выразила заинтересованность в селекции лекарственных растений на территории Беларуси, производстве лекарственных и профилактических средств из растений, произрастающих в стране, а также последующем их экспорте в КНР.

ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» – дочерняя компания Китайской национальной машиностроительной корпорации «СИНОМАЧ». Основная деятельность: генеральный подряд международных проектов, внутригосударственное и международное инвестирование и торговля.

Институт культуры и экономики Цзиньтай – агентство по оказанию социальных услуг, учрежденное по решению Министерства гражданских дел КНР. Цель – обеспечение преемственности и развития китайской традиционной культуры.