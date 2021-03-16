ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И МСЭ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ТЕМАТИКЕ «УМНЫХ УСТОЙЧИВЫХ ГОРОДОВ»


10:03 17.03.2021

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и директор Регионального отделения для стран СНГ Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества по тематике «умных устойчивых городов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе состоявшихся 16 марта переговоров было отмечено, что одним из примеров конструктивного взаимодействия с МСЭ по данному направлению станет реализуемый в 2021 году пилотный проект «Умная школа» в Полоцке, финансирование закупки оборудования, для реализации которого будет обеспечено за счет средств Международного союза электросвязи.

В этой связи Константин Шульган подчеркнул, что с учетом итогов реализации в дальнейшем данный пилотный проект может рассматриваться в качестве составного элемента «умного устойчивого города» для последующего масштабирования положительного опыта реализации на территории Беларуси.

На встрече также обсуждались вопросы развития взаимодействия с МСЭ в части внедрения технологии 5G. Министр связи и информатизации отметил большое значение экспертной и технической поддержки со стороны МСЭ по вопросам, связанным с внедрением данной технологии, в том числе для лучшего ее восприятия со стороны населения. По результатам переговоров было согласовано, что важным шагом в данной работе станет проведение 1-4 июня 2021 года в Минске в рамках международного ИКТ-форума «ТИБО-2021» практического семинара-тренинга МСЭ по вопросам внедрения 5G.

Кроме того, рассмотрены перспективы развития взаимодействия в области «цифровых навыков». В этой связи директор Регионального отделения МСЭ для стран СНГ подтвердила готовность Международного союза электросвязи к оказанию содействия Беларуси в вопросах оценки цифровых компетенций и навыков для различных категорий и групп населения с учетом разработанного МСЭ Руководства по цифровым навыкам.

По результатам обсуждения также задекларирована готовность сторон к дальнейшему углублению сотрудничества по направлению обеспечения доступности информационных технологий. С учетом положительного опыта работы созданных при поддержке МСЭ на базе Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» в Минске и Витебске учебных центров обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным технологиям, было принято решение проработать возможности расширения сотрудничества по данному направлению.

Во время встречи обсуждался вопрос сотрудничества Беларуси с МСЭ в области кибербезопасности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
валюта курс
EUR 3.0898
USD 2.5918
RUB 3.5540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0898 -0.0049
USD 2.5918 -0.0022
RUB 3.5540 +0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0920
USD 2.5960 2.5970
RUB 3.5450 3.5520
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1920
EUR/RUB 86.9500 87.4000
USD/RUB 73.0500 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте