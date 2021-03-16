Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и директор Регионального отделения для стран СНГ Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества по тематике «умных устойчивых городов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе состоявшихся 16 марта переговоров было отмечено, что одним из примеров конструктивного взаимодействия с МСЭ по данному направлению станет реализуемый в 2021 году пилотный проект «Умная школа» в Полоцке, финансирование закупки оборудования, для реализации которого будет обеспечено за счет средств Международного союза электросвязи.

В этой связи Константин Шульган подчеркнул, что с учетом итогов реализации в дальнейшем данный пилотный проект может рассматриваться в качестве составного элемента «умного устойчивого города» для последующего масштабирования положительного опыта реализации на территории Беларуси.

На встрече также обсуждались вопросы развития взаимодействия с МСЭ в части внедрения технологии 5G. Министр связи и информатизации отметил большое значение экспертной и технической поддержки со стороны МСЭ по вопросам, связанным с внедрением данной технологии, в том числе для лучшего ее восприятия со стороны населения. По результатам переговоров было согласовано, что важным шагом в данной работе станет проведение 1-4 июня 2021 года в Минске в рамках международного ИКТ-форума «ТИБО-2021» практического семинара-тренинга МСЭ по вопросам внедрения 5G.

Кроме того, рассмотрены перспективы развития взаимодействия в области «цифровых навыков». В этой связи директор Регионального отделения МСЭ для стран СНГ подтвердила готовность Международного союза электросвязи к оказанию содействия Беларуси в вопросах оценки цифровых компетенций и навыков для различных категорий и групп населения с учетом разработанного МСЭ Руководства по цифровым навыкам.

По результатам обсуждения также задекларирована готовность сторон к дальнейшему углублению сотрудничества по направлению обеспечения доступности информационных технологий. С учетом положительного опыта работы созданных при поддержке МСЭ на базе Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» в Минске и Витебске учебных центров обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным технологиям, было принято решение проработать возможности расширения сотрудничества по данному направлению.

Во время встречи обсуждался вопрос сотрудничества Беларуси с МСЭ в области кибербезопасности.