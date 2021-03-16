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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ


09:12 17.03.2021

Вопросы расширения прямых поставок на британский рынок продукции деревообработки и создания собственного субъекта товаропроводящей сети белорусских деревообрабатывающих предприятий на территории Великобритании прорабатываются в эти дни в организациях концерна «Беллесбумпром», которые посещает руководитель британской деревообрабатывающей компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, представитель компании в течение недели посетит ряд предприятий концерна, которые производят фанеру, древесно-стружечные, древесно-волокнистые плиты и напольные ламинированные покрытия, проведет переговоры с руководством концерна «Беллесбумпром», Белорусской универсальной товарной биржи и Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Предприятия концерна уже работают на рынке Великобритании и постепенно наращивают объемы поставок продукции. В прошлом году в Великобританию экспортировано товаров на 1,44 млн долларов США, что в 2 раза больше, чем в 2019 году. Экспортированы фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы, бумаги и картон, мебель и сборные строительные конструкции из древесины. При этом анализ британского рынка и возможностей предприятий концерна показывает, что эти объемы можно планомерно наращивать.

В настоящее время концерном при поддержке посольства Беларуси в Великобритании прорабатывается создание собственного субъекта товаропроводящей сети белорусских деревообрабатывающих предприятий на территории Великобритании. Визит представителя британской компании является одним из этапов этого процесса.
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