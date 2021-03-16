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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА УТВЕРДИЛ ИТОГИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА БЕЛАРУСИ
16:00 16.03.2021
16 марта 2021 г. 46-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) утвердила доклад рабочей группы СПЧ по универсальному периодическому обзору (УПО) Беларуси третьего цикла, который состоялся 2 ноября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, к обзору Беларуси проявили интерес 92 государства, большинство из которых положительно оценили усилия нашей страны в осуществлении рекомендаций второго цикла УПО.
По итогам третьего цикла обзора Беларусь приняла бóльшую часть из предложенных государствами рекомендаций.
«Беларусь остается приверженной процессу универсального периодического обзора, который является безальтернативным мониторинговым инструментом по вопросам развития и прав человека во всех государствах, без исключения, основанном на конструктивном диалоге и сотрудничестве», - заявили в МИД.
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