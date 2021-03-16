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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ВЗАИМНО УВЕЛИЧАТ КВОТЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
14:25 16.03.2021
Беларусь и Таджикистан взаимно увеличат квоты разрешений на грузоперевозки. Такая договоренность достигнута по и тогам заседания белорусско-таджикской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, после анализа экономических данных за 2020 год и представления обеими сторонами информации об использовании разрешений достигнута договоренность об увеличении на текущий год квоты разрешений на взаимной основе на 1500 штук и предварительной квоте на 2022 год в количестве 2500 разрешений.
При этом стороны согласились, что в случае необходимости квота разрешений может быть пересмотрена в сторону увеличения.
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