Беларусь и Таджикистан взаимно увеличат квоты разрешений на грузоперевозки. Такая договоренность достигнута по и тогам заседания белорусско-таджикской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, после анализа экономических данных за 2020 год и представления обеими сторонами информации об использовании разрешений достигнута договоренность об увеличении на текущий год квоты разрешений на взаимной основе на 1500 штук и предварительной квоте на 2022 год в количестве 2500 разрешений.

При этом стороны согласились, что в случае необходимости квота разрешений может быть пересмотрена в сторону увеличения.