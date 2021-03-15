Рынок Украины по итогам 2020 года занял 3-е место в объемах продаж Минского автомобильного завода (МАЗ). Это было отмечено на конференции дилеров автозавода в Украине, которая прошла 12 марта в Киеве.

При этом грузовая и пассажирская техника МАЗ заняли лидирующие позиции в сегменте продаж грузовых автомобилей и автобусов на украинском рынке. В настоящее время уже 36 компаний обеспечивают техническое обслуживание автотехники МАЗ на территории соседней страны, делая услуги сервиса доступными в любой ее точке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», на конференции представители коммерческих служб, а также руководители служб сервиса и контроля качества вместе с украинскими дилерами конструктивно обсудили вопросы по стратегии работы товаропроводящей сети МАЗ на украинском рынке в 2021 году, а также отметили положительную динамику роста продаж техники МАЗ и улучшение сервисного обслуживания на территории Украины.

О технических характеристиках автотехники МАЗ подробно рассказал заместитель главного конструктора по грузовой технике Николай Лакотко, ознакомив представителей дилерской сети с новыми моделями автотехники МАЗ.

В заключении прошла церемония награждения дилеров ОАО «МАЗ». Так, ООО «НПО НТ «Будшляхмаш» стало «Лучшим дилером по итогам работ за 2020 год», диплом «За значительный вклад в развитие спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» был вручен ООО «УкрЕвроМАЗ», а дипломы «За значительный вклад в продвижении бренда МАЗ в Украине» получили ООО «Торговый Дом «Литан» и ООО «УКРАВТОКОМПЛЕКТ лтд».

Совещание, организатором которого выступил официальный дистрибьютор Минского автозавода – Торговый дом «МАЗ-Украина», прошло при участии заместителя генерального директора - директора по маркетингу Владимира Янушко, первого заместителя коммерческого директора Бориса Мущинского и руководителей коммерческих служб Минского автомобильного завода. Участие в совещании по видеосвязи принял и генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.