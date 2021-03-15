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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ ОРГАНИЗАЦИЮ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТОЛИЦАМИ
10:46 16.03.2021
Представители Министерства спорта и туризма Беларуси, Департамента по авиации, туристической общественности и бизнеса 15 марта 2021 года провели ряд встреч в Департаменте гражданской авиации и Министерстве иностранных дел Арабской Республики Египет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в ходе встреч обсуждены вопросы организации воздушного сообщения между столицами (Минском и Каиром), а также по увеличению туристического потока между странами, в том числе в условиях пандемии коронавируса.
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