Представители Министерства спорта и туризма Беларуси, Департамента по авиации, туристической общественности и бизнеса 15 марта 2021 года провели ряд встреч в Департаменте гражданской авиации и Министерстве иностранных дел Арабской Республики Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в ходе встреч обсуждены вопросы организации воздушного сообщения между столицами (Минском и Каиром), а также по увеличению туристического потока между странами, в том числе в условиях пандемии коронавируса.