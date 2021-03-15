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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН В ЭКВАДОРЕ
09:11 16.03.2021
Посол Беларуси в Колумбии и Эквадоре (по совместительству) Николай Овсянко в рамках визита в Эквадор провел ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 10 марта 2021 г. состоялась встреча Н. Овсянко с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Эквадора Диего Вальехо. В рамках переговоров эквадорской стороне был представлен технический и образовательный потенциал Беларуси в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям. Стороны также обсудили модальности подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Эквадора.
В свою очередь Д. Вальехо выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между Беларусью и Эквадором во всех сферах взаимного интереса.
11 марта 2021 г. посол Беларуси провел ряд встреч с деловыми кругами города Куэнки, представляющими сельскохозяйственный, промышленный и образовательный секторы. Достигнуты договоренности о развитии конкретных направлений белорусско-эквадорского взаимодействия.
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