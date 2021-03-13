ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» планирует продвигать свою технику на рынок Армении. Эти вопросы обсуждались в ходе состоявшейся 12 марта 2021 г. встречи руководителей ОАО «МАЗ» с представителями армянского бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба автозавода, во время визита руководства Минского автомобильного завода в Армению были проведены переговоры с генеральным директором ЗАО «Рафэлгриг» Рафаэлем Григоряном. Руководители белорусского и армянского предприятий провели презентации своих заводов, обменялись мнениями о перспективных направлениях взаимного сотрудничества. Одним из таких направлений является продвижение автобусов МАЗ на армянский рынок компанией «Рафэлгриг».

Кроме того, белорусская делегация встретилась с учредителем армянских компаний «Лига» и «Шаарт» Арсеном Абраамяном. В переговорах приняли участие директор ООО «Лига» Гагик Григорян и директор ООО «Шаарт» Гегам Мкртчян. В рамках встречи руководители МАЗ представили информацию о предприятии и выпускаемых моделях автотехники. Армянскую сторону заинтересовали модернизированные самосвалы и самосвальные автопоезда, а также пассажирская техника МАЗ. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в части поставок в Армению автобусов различного класса и специализированной строительной техники.

По итогам встречи было озвучено согласие провести рабочую поездку армянских предпринимателей в Минск.