|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПЛАНИРУЕТ ПРОДВИГАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА РЫНОК АРМЕНИИ
16:35 15.03.2021
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» планирует продвигать свою технику на рынок Армении. Эти вопросы обсуждались в ходе состоявшейся 12 марта 2021 г. встречи руководителей ОАО «МАЗ» с представителями армянского бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба автозавода, во время визита руководства Минского автомобильного завода в Армению были проведены переговоры с генеральным директором ЗАО «Рафэлгриг» Рафаэлем Григоряном. Руководители белорусского и армянского предприятий провели презентации своих заводов, обменялись мнениями о перспективных направлениях взаимного сотрудничества. Одним из таких направлений является продвижение автобусов МАЗ на армянский рынок компанией «Рафэлгриг».
Кроме того, белорусская делегация встретилась с учредителем армянских компаний «Лига» и «Шаарт» Арсеном Абраамяном. В переговорах приняли участие директор ООО «Лига» Гагик Григорян и директор ООО «Шаарт» Гегам Мкртчян. В рамках встречи руководители МАЗ представили информацию о предприятии и выпускаемых моделях автотехники. Армянскую сторону заинтересовали модернизированные самосвалы и самосвальные автопоезда, а также пассажирская техника МАЗ. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в части поставок в Армению автобусов различного класса и специализированной строительной техники.
По итогам встречи было озвучено согласие провести рабочую поездку армянских предпринимателей в Минск.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
Курсы в банках
на 15.03.2021
Конвертация в банках
на 15.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте