Республиканский семинар-совещание на тему «Изучение опыта Республики Корея по цифровой трансформации промышленного сектора экономики (машиностроение)» состоялся 12 марта 2021 г. в совмещенном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, мероприятие стало продолжением проектной деятельности по программе обмена знаниями (KSP) Кореи с Беларусью в рамках реализуемого консалтингового проекта «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси».

Всего участниками семинара стали более 160 представителей государственных органов и организаций, бизнес-сообщества Беларуси, свободных экономических зон, научно-технологических парков, научно-образовательной сферы, в том числе 60 – в режиме личного присутствия.

В ходе мероприятия корейские эксперты поделились актуальной информацией о текущем состоянии и перспективах развертывания процесса цифровой трансформации в машиностроительном секторе промышленности на примере опыта системообразующих производственных компаний Республики Корея (таких как LGи Hyundai). Состоялся весьма обстоятельный диалог между представителями корейской стороны и участниками республиканского семинара-совещания, в ходе которого обсуждены конкретные аспекты организации использования технологий больших данных и искусственного интеллекта, алгоритма организации проектов, предусматривающих цифровую трансформацию бизнес-процессов в организациях промышленности, оценки потребности инвестиций на эти цели. Обсуждались также инструменты поддержки цифровизации сектора МСП и стимулирования их взаимодействия с крупным производственным бизнесом для этих целей.

Министерство экономики рассчитывает, что результаты обсуждения корейского опыта станут прочной основой для развертывания проектов в области цифрового развития организаций промышленного комплекса нашей страны, вовлечения в этот процесс сектора МСП, занятого в производственной сфере.

Таким образом, сделан еще один шаг по развитию сотрудничества между Беларусью и Кореей в области цифрового развития экономики.