Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и латвийская организация Belarus Corporation подпишут меморандум о взаимопонимании. Такая договоренность достигнута 12 марта во время видеоконференции с руководством латвийской организации, которая является универсальной структурой для реализации проектов экспортной направленности белорусских и европейских предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, реализация меморандума предполагает организацию совместных видеоконференций, семинаров, а также использование корпорацией ресурса портала информационной поддержки экспорта Export.by для информирования белорусского бизнеса о возможностях работы на латвийском и европейском рынке.

На встрече директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, председатель правления Belarus Corporation Александр Петров и генеральный директор Belarus Corporation Виктория Дубова обсудили векторы возможного сотрудничества.