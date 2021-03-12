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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И ЛАТВИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ BELARUS CORPORATION ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
12:47 15.03.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и латвийская организация Belarus Corporation подпишут меморандум о взаимопонимании. Такая договоренность достигнута 12 марта во время видеоконференции с руководством латвийской организации, которая является универсальной структурой для реализации проектов экспортной направленности белорусских и европейских предприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, реализация меморандума предполагает организацию совместных видеоконференций, семинаров, а также использование корпорацией ресурса портала информационной поддержки экспорта Export.by для информирования белорусского бизнеса о возможностях работы на латвийском и европейском рынке.
На встрече директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, председатель правления Belarus Corporation Александр Петров и генеральный директор Belarus Corporation Виктория Дубова обсудили векторы возможного сотрудничества.
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