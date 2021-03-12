МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ

11:12 15.03.2021 Постановлением Совета министров № 141 от 12 марта 2021 г. одобрено шесть проектов международной технической помощи. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены следующие проекты: «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Барановичи»; «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Жлобине»; «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту»; «Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»; «Усиление сопротивляемости сосновых лесов к вспышкам размножения жуков-короедов и связанному усыханию древостоев»; «От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве». В постановлении уточняется, какие министерства и областные исполкомы будут координировать и контролировать реализацию вышеперечисленных проектов. Документ вступает в силу со дня его принятия.