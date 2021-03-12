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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
11:12 15.03.2021
Постановлением Совета министров № 141 от 12 марта 2021 г. одобрено шесть проектов международной технической помощи.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены следующие проекты:
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Барановичи»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Жлобине»;
«Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту»;
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»;
«Усиление сопротивляемости сосновых лесов к вспышкам размножения жуков-короедов и связанному усыханию древостоев»; «От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве».
В постановлении уточняется, какие министерства и областные исполкомы будут координировать и контролировать реализацию вышеперечисленных проектов.
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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