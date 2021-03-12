|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ-РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ВИТЕБСК» В ИНДИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ В ТРИ РАЗА
09:13 15.03.2021
Экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» в Индию за последние три года увеличился в три раза. Это отметил глава администрации СЭЗ Михаил Скурат во время встречи с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур.
По его словам, основными экспортными позициями являются стеклоткани и льняные изделия. Есть перспективы сотрудничества и в инвестиционной сфере, поскольку индийская компания выразила намерения реализовать в СЭЗ «Витебск» проект по производству спичечной упаковки.
Как сообщает сайт СЭЗ, на состоявшейся в Витебском облисполкоме 12 марта 2021 года встрече стороны обсудили и другие перспективные направления дальнейшего сотрудничества в сфере деревообработки и водоподготовки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
Курсы в банках
на 15.03.2021
Конвертация в банках
на 15.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте