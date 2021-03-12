Экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» в Индию за последние три года увеличился в три раза. Это отметил глава администрации СЭЗ Михаил Скурат во время встречи с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур.

По его словам, основными экспортными позициями являются стеклоткани и льняные изделия. Есть перспективы сотрудничества и в инвестиционной сфере, поскольку индийская компания выразила намерения реализовать в СЭЗ «Витебск» проект по производству спичечной упаковки.

Как сообщает сайт СЭЗ, на состоявшейся в Витебском облисполкоме 12 марта 2021 года встрече стороны обсудили и другие перспективные направления дальнейшего сотрудничества в сфере деревообработки и водоподготовки.