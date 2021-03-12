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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПОДПИСАН МЕЖДУ БГУ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ АРМЕНИИ
15:46 12.03.2021
Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Национальным политехническим университетом Армении (НПУА). Подписи под документом в рамках официальной онлайн-встречи поставили проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и исполняющий обязанности ректора Рубен Аггашян.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает академические обмены, организацию совместных образовательных программ и исследовательских проектов, обмен научно-методическими материалами.
В ходе онлайн-переговоров Константин Козадаев подчеркнул, что БГУ активно взаимодействует с учреждениями образования Армении в рамках межвузовских договоров, программ и проектов. В частности, выполняются ряд фундаментальных и естественнонаучных исследований в областях физики, химии и материаловедения. Проректор отметил, что одним из первых шагов установления сотрудничества с НПУА может стать организация совместной образовательной программы для второй ступени обучения.
В ближайшее время будут созданы рабочие группы в двух университетах с целью детальной проработки возможных направлений сотрудничества.
Национальный политехнический университет Армении (НПУА) создан в 1933 году и является лидером технического образования Армении. Расположен в Ереване и имеет три филиала в Гюмри, Ванадзоре и Капане. В университете осуществляется подготовка инженеров-бакалавров и дипломированных специалистов по 105 специальностям, инженеров-магистров по 19 специальностям и инженеров-исследователей по 17 специальностям. Количество студентов НПУА насчитывает около 10000, а преподавателей – более 1000.
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