Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Национальным политехническим университетом Армении (НПУА). Подписи под документом в рамках официальной онлайн-встречи поставили проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и исполняющий обязанности ректора Рубен Аггашян.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает академические обмены, организацию совместных образовательных программ и исследовательских проектов, обмен научно-методическими материалами.

В ходе онлайн-переговоров Константин Козадаев подчеркнул, что БГУ активно взаимодействует с учреждениями образования Армении в рамках межвузовских договоров, программ и проектов. В частности, выполняются ряд фундаментальных и естественнонаучных исследований в областях физики, химии и материаловедения. Проректор отметил, что одним из первых шагов установления сотрудничества с НПУА может стать организация совместной образовательной программы для второй ступени обучения.

В ближайшее время будут созданы рабочие группы в двух университетах с целью детальной проработки возможных направлений сотрудничества.

Национальный политехнический университет Армении (НПУА) создан в 1933 году и является лидером технического образования Армении. Расположен в Ереване и имеет три филиала в Гюмри, Ванадзоре и Капане. В университете осуществляется подготовка инженеров-бакалавров и дипломированных специалистов по 105 специальностям, инженеров-магистров по 19 специальностям и инженеров-исследователей по 17 специальностям. Количество студентов НПУА насчитывает около 10000, а преподавателей – более 1000.