ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ПИЛОПРОДУКЦИЮ В КИТАЕ БУДЕТ РАСТИ


14:16 12.03.2021

Спрос на белорусскую пилопродукцию в Китае будет расти. Такое мнение высказал генеральный директор китайской компании Taomu Co. Ltd Линь Суянь в ходе телемоста по вопросам экспорта продукции деревообработки, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Taomu Co. Ltd является крупным импортером пиломатериалов и с декабря прошлого года активно участвует в торгах на белорусской биржевой площадке.

По словам Линь Суяня, сейчас китайский рынок ускоренными темпами восстанавливается от последствий пандемии, что сопровождается значительным увеличением потребления импортной древесины, в том числе белорусской.

«Мы ожидаем дальнейший рост спроса на производимые в Беларуси пиломатериалы, поэтому в наших ближайших планах – увеличить объемы закупок этой продукции на биржевых торгах. Для нас важно, что биржевая площадка позволяет покупать древесину практически в неограниченном количестве сразу у нескольких поставщиков, и мы всегда можем сформировать нужную нам партию. При этом мы существенно экономим время, ведь чтобы загрузить пиломатериалами 40 вагонов нам потребовалась бы не одна неделя на поиск потенциальных продавцов и переговоры с ними. На бирже мы приобрели этот объем менее чем за два часа», – заявил китайский бизнесмен.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2021
валюта курс
EUR 3.0981
USD 2.5932
RUB 3.5280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0956 -0.0025
USD 2.5933 +0.0001
RUB 3.5259 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5940 2.5980
RUB 3.5160 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1960
EUR/RUB 87.7500 88.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте