СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ПИЛОПРОДУКЦИЮ В КИТАЕ БУДЕТ РАСТИ

14:16 12.03.2021 Спрос на белорусскую пилопродукцию в Китае будет расти. Такое мнение высказал генеральный директор китайской компании Taomu Co. Ltd Линь Суянь в ходе телемоста по вопросам экспорта продукции деревообработки, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Taomu Co. Ltd является крупным импортером пиломатериалов и с декабря прошлого года активно участвует в торгах на белорусской биржевой площадке. По словам Линь Суяня, сейчас китайский рынок ускоренными темпами восстанавливается от последствий пандемии, что сопровождается значительным увеличением потребления импортной древесины, в том числе белорусской. «Мы ожидаем дальнейший рост спроса на производимые в Беларуси пиломатериалы, поэтому в наших ближайших планах – увеличить объемы закупок этой продукции на биржевых торгах. Для нас важно, что биржевая площадка позволяет покупать древесину практически в неограниченном количестве сразу у нескольких поставщиков, и мы всегда можем сформировать нужную нам партию. При этом мы существенно экономим время, ведь чтобы загрузить пиломатериалами 40 вагонов нам потребовалась бы не одна неделя на поиск потенциальных продавцов и переговоры с ними. На бирже мы приобрели этот объем менее чем за два часа», – заявил китайский бизнесмен.