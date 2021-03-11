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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УТВЕРЖДЕНО КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ БЕЛАРУСИ С ФОНДОМ ОПЕК О ЗАЙМЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


11:01 12.03.2021

Лукашенко 11 марта подписал указ № 89, которым утвердил кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения), подписанное 24 декабря 2020 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, соглашение предусматривает предоставление Беларуси займа в сумме $20 млн для финансирования мероприятий в области здравоохранения, связанных с COVID-19.
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