Лукашенко 11 марта подписал указ № 89, которым утвердил кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения), подписанное 24 декабря 2020 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, соглашение предусматривает предоставление Беларуси займа в сумме $20 млн для финансирования мероприятий в области здравоохранения, связанных с COVID-19.