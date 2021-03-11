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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫДВОРЯЮТ ПОЛЬСКИХ ДИПЛОМАТОВ ИЗ СТРАНЫ


09:13 12.03.2021

В МИД Беларуси 11 марта 2021 г. был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», - говорится в сообщении ведомства.

Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.

Между тем официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов. Об этом в Twitter написал вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач.

«Минск принял решение выслать еще двух консулов Республики Польша, работающих в Беларуси. Польша оставляет за собой право на адекватный ответ», - написал дипломат.
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