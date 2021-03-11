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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ОЗНАКОМИЛ ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС С ОСОБЕННОСТЯМИ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА
17:59 11.03.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси по приглашению Польско-белорусской торгово-промышленной палаты 11 марта принял участие в вебинаре «Польско-белорусские дни экономического сотрудничества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, вебинар организован с целью поддержки эффективного взаимодействия деловых кругов Польши и Беларуси и развития двусторонней торговли.
«По объемам промышленного производства 13% приходится на государственные предприятия, 52% на предприятия частной собственности с долей государственной, 28% на предприятия исключительно частной собственности, 6% — иностранной», - отметил: директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо в ходе выступления о потенциале и особенностях белорусского рынка.
Особое внимание в своем выступлении Валерий Садохо уделил достижениям Беларуси в сфере здравоохранения: «По количеству органных трансплантаций на 1 млн населения Беларусь является лидером не только на постсоветском пространстве, но и опережает многие европейские страны. Освоены сложнейшие операции по трансплантации комплексов органов».
В качестве спикеров в мероприятии также приняли участие представители белорусских и польских компаний и организаций, заинтересованных в реализации совместных успешных бизнес-проектов.
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