ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ОЗНАКОМИЛ ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС С ОСОБЕННОСТЯМИ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА


17:59 11.03.2021

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси по приглашению Польско-белорусской торгово-промышленной палаты 11 марта принял участие в вебинаре «Польско-белорусские дни экономического сотрудничества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, вебинар организован с целью поддержки эффективного взаимодействия деловых кругов Польши и Беларуси и развития двусторонней торговли.

«По объемам промышленного производства 13% приходится на государственные предприятия, 52% на предприятия частной собственности с долей государственной, 28% на предприятия исключительно частной собственности, 6% — иностранной», - отметил: директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо в ходе выступления о потенциале и особенностях белорусского рынка.

Особое внимание в своем выступлении Валерий Садохо уделил достижениям Беларуси в сфере здравоохранения: «По количеству органных трансплантаций на 1 млн населения Беларусь является лидером не только на постсоветском пространстве, но и опережает многие европейские страны. Освоены сложнейшие операции по трансплантации комплексов органов».

В качестве спикеров в мероприятии также приняли участие представители белорусских и польских компаний и организаций, заинтересованных в реализации совместных успешных бизнес-проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.6048
RUB 3.5198
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0981 +0.0024
USD 2.5932 -0.0116
RUB 3.5280 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1050
USD 2.5940 2.5960
RUB 3.5150 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте