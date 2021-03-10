В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Российской Федерации составил $5,7 млрд долларов США и снизился на 2,8% к уровню 2019 года. Такие цифры прозвучали на совместном заседании коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию сложился в сумме $4,3 млрд. Из Российской Федерации в 2020 году импортировано сельхозпродукции на $1,4 млрд.

По оценке глав аграрных ведомств, снижение товарооборота носит временный характер и обусловлено внешними факторами, прежде всего - мировой пандемией коронавирусной инфекции, которая задела практически все отрасли экономики.

«В дальнейшем двустороннее торговое взаимодействие будет развиваться еще более активно. Наши министерства, как и прежде, находятся в постоянном контакте и обсуждают актуальные вопросы. Благодаря этому в прошлом году удалось найти компромисс по ряду важнейших вопросов. В частности, согласованы балансы поставок сельхозпродукции на текущий год и проработаны основные направления дальнейшей интеграции по линии АПК в рамках Союзного государства», сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Российская Федерация является для республики одним из основных партнеров. Доля в структуре экспортных поставок в 2020 году составила 74,4%, а удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь составил 33,6% и вырос на 1,8 процентных пункта. Мониторинг прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам показал, что Беларусь и Россия в целом в 2020 году выполнили планы поставок.

В ходе коллегии главы аграрных ведомств отметили необходимость наращивания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания в рамках Союзного государства и поручили структурным подразделениям министерств активизировать работу в данном направлении.