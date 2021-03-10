ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОБЪЕМ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЛАРУСИ И РФ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%


13:46 11.03.2021

В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Российской Федерации составил $5,7 млрд долларов США и снизился на 2,8% к уровню 2019 года. Такие цифры прозвучали на совместном заседании коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию сложился в сумме $4,3 млрд. Из Российской Федерации в 2020 году импортировано сельхозпродукции на $1,4 млрд.

По оценке глав аграрных ведомств, снижение товарооборота носит временный характер и обусловлено внешними факторами, прежде всего - мировой пандемией коронавирусной инфекции, которая задела практически все отрасли экономики.

«В дальнейшем двустороннее торговое взаимодействие будет развиваться еще более активно. Наши министерства, как и прежде, находятся в постоянном контакте и обсуждают актуальные вопросы. Благодаря этому в прошлом году удалось найти компромисс по ряду важнейших вопросов. В частности, согласованы балансы поставок сельхозпродукции на текущий год и проработаны основные направления дальнейшей интеграции по линии АПК в рамках Союзного государства», сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Российская Федерация является для республики одним из основных партнеров. Доля в структуре экспортных поставок в 2020 году составила 74,4%, а удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь составил 33,6% и вырос на 1,8 процентных пункта. Мониторинг прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам показал, что Беларусь и Россия в целом в 2020 году выполнили планы поставок.

В ходе коллегии главы аграрных ведомств отметили необходимость наращивания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания в рамках Союзного государства и поручили структурным подразделениям министерств активизировать работу в данном направлении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.6048
RUB 3.5198
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0957 -0.0041
USD 2.6048 -0.0037
RUB 3.5198 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1050
USD 2.5940 2.5960
RUB 3.5150 3.5250
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0000 88.3000
USD/RUB 73.6000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте