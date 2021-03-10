|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЕМ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЛАРУСИ И РФ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%
13:46 11.03.2021
В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Российской Федерации составил $5,7 млрд долларов США и снизился на 2,8% к уровню 2019 года. Такие цифры прозвучали на совместном заседании коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которое прошло в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию сложился в сумме $4,3 млрд. Из Российской Федерации в 2020 году импортировано сельхозпродукции на $1,4 млрд.
По оценке глав аграрных ведомств, снижение товарооборота носит временный характер и обусловлено внешними факторами, прежде всего - мировой пандемией коронавирусной инфекции, которая задела практически все отрасли экономики.
«В дальнейшем двустороннее торговое взаимодействие будет развиваться еще более активно. Наши министерства, как и прежде, находятся в постоянном контакте и обсуждают актуальные вопросы. Благодаря этому в прошлом году удалось найти компромисс по ряду важнейших вопросов. В частности, согласованы балансы поставок сельхозпродукции на текущий год и проработаны основные направления дальнейшей интеграции по линии АПК в рамках Союзного государства», сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Российская Федерация является для республики одним из основных партнеров. Доля в структуре экспортных поставок в 2020 году составила 74,4%, а удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь составил 33,6% и вырос на 1,8 процентных пункта. Мониторинг прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам показал, что Беларусь и Россия в целом в 2020 году выполнили планы поставок.
В ходе коллегии главы аграрных ведомств отметили необходимость наращивания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания в рамках Союзного государства и поручили структурным подразделениям министерств активизировать работу в данном направлении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
Курсы в банках
на 11.03.2021
Конвертация в банках
на 11.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте