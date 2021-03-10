ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛЭНЕРГО И КИТАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ CNEEC БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ


12:23 11.03.2021

ГПО «Белэнерго» и Китайская национальная корпорация по электрооборудованию China National Electric Engineering Co. (CNEEC) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в ходе состоявшейся 10 марта онлайн-встречи, на которой были обсуждены перспективные направления сотрудничества

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», на переговорах обсуждено сотрудничество по внедрению новейших технологий накопления энергии, использованию аккумуляторных электростанций (накопителей электрической энергии) для стабилизации и покрытия пиковых потребностей в Беларуси.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в производстве, установке, эксплуатации и обслуживании автомобильных зарядных станций в Беларуси, продвижении электротехнической продукций белорусских предприятий на китайский рынок, организации специализированных выставочных мероприятий.

Также рассматривалась возможность совместного участия CNEEC с проектными и/или строительно-монтажными организациями Белэнерго в белорусских и зарубежных тендерах.

Корпорация CNEEC известна в Беларуси по реализации в качестве генерального подрядчика проекта «Строительства Витебской ГЭС на реке Западная Двина Витебской области». Витебская ГЭС введена в эксплуатацию 31 июля 2017 года. Мощность станции – 40 МВт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.6048
RUB 3.5198
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0957 -0.0041
USD 2.6048 -0.0037
RUB 3.5198 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1000
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.5230 3.5320
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1910 1.1960
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте