ГПО «Белэнерго» и Китайская национальная корпорация по электрооборудованию China National Electric Engineering Co. (CNEEC) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в ходе состоявшейся 10 марта онлайн-встречи, на которой были обсуждены перспективные направления сотрудничества

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», на переговорах обсуждено сотрудничество по внедрению новейших технологий накопления энергии, использованию аккумуляторных электростанций (накопителей электрической энергии) для стабилизации и покрытия пиковых потребностей в Беларуси.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в производстве, установке, эксплуатации и обслуживании автомобильных зарядных станций в Беларуси, продвижении электротехнической продукций белорусских предприятий на китайский рынок, организации специализированных выставочных мероприятий.

Также рассматривалась возможность совместного участия CNEEC с проектными и/или строительно-монтажными организациями Белэнерго в белорусских и зарубежных тендерах.

Корпорация CNEEC известна в Беларуси по реализации в качестве генерального подрядчика проекта «Строительства Витебской ГЭС на реке Западная Двина Витебской области». Витебская ГЭС введена в эксплуатацию 31 июля 2017 года. Мощность станции – 40 МВт.