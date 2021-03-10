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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ АНДАЛУЗСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ


10:05 11.03.2021

В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 10 марта прошла встреча с представителем офиса по продвижению бизнеса в России Агентства внешней торговли Андалусии (EXTENDA).

На встрече директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо и технический директор агентства EXTENDA Рубен Доминго обсудили сотрудничество деловых кругов в сфере сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, машиностроения.

«Есть темы, которые интересны для бизнеса обеих стран. Беларусь не производит виноградные вина, фрукты или оливковое масло. В то время как Андалусия является главным производителем оливкового масла в Испании», – отметил Валерий Садохо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, стороны рассмотрели возможные направления совместной работы, в том числе организацию визита делегации андалузских экспортеров в Беларусь, проведение маркетинговых исследований белорусского рынка и др. По итогам встречи достигнута договоренность о подписании Меморандума о взаимопонимании между агентством EXTENDA и Национальным центром маркетинга.

EXTENDA – агентство, созданное с целью поддержки интернационализации компаний региона вне зависимости от их размера и сферы деятельности. Спектр услуг включает обучение, маркетинговые исследования рынков, профессиональное консультирование, финансирование экспорта, его продвижение и поддержку на зарубежных рынках.
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