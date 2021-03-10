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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬША ВЫСЛАЛА ИЗ СТРАНЫ БЕЛОРУССКОГО ДИПЛОМАТА
09:13 11.03.2021
Польша выслала из страны белорусского дипломата. Об этом в Twitter сообщил замминистра польского МИД Марцин Пшидач.
«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», - написал дипломат.
Ранее МИД Беларуси предложил польскому консулу в Бресте покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.
«Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», - говорилось в сообщении МИД.
По версии белорусского МИД, участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.
«В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», - подчеркивалось в сообщении.
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