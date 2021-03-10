Польша выслала из страны белорусского дипломата. Об этом в Twitter сообщил замминистра польского МИД Марцин Пшидач.

«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», - написал дипломат.

Ранее МИД Беларуси предложил польскому консулу в Бресте покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

«Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», - говорилось в сообщении МИД.

По версии белорусского МИД, участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.

«В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», - подчеркивалось в сообщении.