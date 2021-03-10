МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ТЕХНИКИ В ЭФИОПИЮ

14:21 10.03.2021 Делегация из Эфиопии 9 марта 2021 г. посетила Минский автомобильный завод. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, членам делегации продемонстрировали новинки автотехники, среди которых были представлены популярные модели грузовой, самосвальной автотехники и шасси МАЗ. Особое внимание посетители уделили полноприводному шасси МАЗ-631708, которое, благодаря своей надежности и простоте в сервисном обслуживании, заслужило положительные отзывы от многих потребителей. Члены делегации побывали и на главном сборочном конвейере Минского автомобильного завода. Встреча завершилась переговорами с руководством управления внешнеэкономических связей по экспорту о дальнейшем сотрудничестве. «Автомобильная и тракторная техника, наряду с калийными удобрениями, оптическим оборудованием, шинами и металлопродукцией, относятся к наиболее перспективным товарным позициям с точки зрения наращивания белорусского экспорта в Эфиопию», - отметили в пресс-службе.