МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

13:12 10.03.2021 Министерство спорта и туризма Беларуси и Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Александром Гурьяновым и заместителем Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Улугбеком Азамовым в рамках VIII заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству. Как сообщает сайт uzdaily.uz, стороны договорились сотрудничать в продвижении туристических продуктов, обмене информацией и опытом работы в сфере туризма, организации инфо-туров, подготовке кадров, поддержке различных видов туризма: оздоровительного, экологического, гастрономического, горного, культурно-археологического и агротуризма.