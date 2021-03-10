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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
13:12 10.03.2021
Министерство спорта и туризма Беларуси и Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Александром Гурьяновым и заместителем Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Улугбеком Азамовым в рамках VIII заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.
Как сообщает сайт uzdaily.uz, стороны договорились сотрудничать в продвижении туристических продуктов, обмене информацией и опытом работы в сфере туризма, организации инфо-туров, подготовке кадров, поддержке различных видов туризма: оздоровительного, экологического, гастрономического, горного, культурно-археологического и агротуризма.
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