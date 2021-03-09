Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Торгово-промышленная палата Брянской области намерены объединить усилия по привлечению на белорусскую биржевую площадку компаний из данного региона России. Такая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи делегации БУТБ с руководством Брянской ТПП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основной акцент планируется сделать на аграрном секторе и реализации товаров промышленного назначения как наиболее перспективных сферах для развития сотрудничества. При этом, по словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александра Башлия, в текущем году наблюдается заметный рост интереса к биржевым торгам со стороны российского бизнеса.

«В этом году мы хотели бы вывести Российскую Федерацию не только в лидеры по количеству аккредитованных компаний, но и по объемам биржевого товарооборота. С этой целью мы еженедельно проводим онлайн-конференции с представителями деловых кругов различных регионов России и посещаем конкретные предприятия в Смоленской, Псковской, Брянской и других областях. В результате по итогам января-февраля сумма сделок, совершенных российскими компаниями, увеличилась почти в три раза к аналогичному периоду 2020 г. Высокую положительную динамику обеспечили продажи молочной продукции и товаров для строительной отрасли», – сообщил Александр Башлий.

В свою очередь вице-президент Брянской ТПП Владислав Шнекутис выразил готовность оказать содействие БУТБ в информировании предприятий Брянской области о возможностях работы на белорусском рынке через биржевую площадку.

«На Беларусь приходится порядка половины внешнеторгового товарооборота Брянской области, что свидетельствует о высоком уровне торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем имеется значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия, особенно в сфере биржевой торговли. В связи с этим мы готовы задействовать нашу сеть деловых контактов, чтобы довести до представителей бизнеса Брянской области максимально подробную информацию об особенностях работы на белорусской бирже и преимуществах биржевого механизма. Кроме того, будем рады видеть экспертов БУТБ в качестве спикеров на организуемых нами бизнес-мероприятиях», – отметил Владислав Шнекутис.