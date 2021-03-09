Беларусь и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере АПК. Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, которая состоялась в Ташкенте в рамках заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, стороны договорились расширить номенклатуру поставляемых сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обсудили возможности переработки мясомолочной продукции.

Белорусская сторона выразила готовность поделиться опытом в области выращивания в Узбекистане белорусских сортов сахарной свеклы для дальнейшей переработки и промышленного производства сахара.

Было решено активизировать работу межведомственной рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, а также расширить уже проводимую работу в области сельского хозяйства.

На сегодня между Узбекистаном и Беларусью налажено тесное сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией, науки и аграрного образования. В 2020 году товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания с Узбекистаном превысил 87 миллионов долларов и вырос на 76% по сравнению с 2019 годом, добавив около 38 миллионов долларов в денежном эквиваленте. Экспорт белорусского продовольствия в 2020 году вырос более чем в два раза и достиг 73 миллионов долларов. В Узбекистан увеличены поставки белорусской говядины более чем в 2 раза, сахара – в 3,5 раза, сухого молока – в 2 раза, рыбы и рыбопродуктов – в 1,5 раза. В Беларусь из Узбекистана импортировались сушеные и свежие ягоды и фрукты, овощи, бахчевые культуры, арахис и хлопковое волокно.

Беларусь и Узбекистан активно взаимодействуют в сфере животноводства, ветеринарии и селекции сельскохозяйственных культур. В 2020 году в Узбекистан поставлено около 400 голов крупного рогатого скота белорусской селекции. В планах на текущий год — нарастить объемы и расширить ассортимент племенной продукции. Для этого предприятиями двух стран «Белплемживобъединение» и «ВостокМедГеруда», создан совместный селекционно-генетический центр, который будет заниматься покупкой и поставкой белорусского племенного скота в Узбекистан, научным и технологическим сопровождением, консультациями.

Белорусское предприятие ОАО «БелВитунифарм» совместно с Самаркандским институтом ветеринарной медицины и Научно-исследовательским институтом ветеринарии приняли решение о создании совместного предприятия по производству ветпрепаратов и вакцин в Узбекистане.

В Ташкентской области НИИ овощебахчевых культур и картофеля Узбекистана совместно с Научно-практическим центром Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству проводятся испытания 8 сортов картофеля и 20 овощных культур. Также получено 45 сортов овощей и 6 сортов дынь белорусской селекции.

По еще одному перспективному направлению – семеноводству – активно взаимодействуют ГО «Белсемена» и Центр семеноводства Узбекистана. В 2020 г. в Беларусь отправлены образцы семян гороха, фасоли, моркови, лука, томатов и других культур узбекской селекции для испытаний. Получены положительные результаты. Вместе с тем, семена томатов, лука, свеклы, редиса, моркови, фасоли белорусской селекции успешно выращивались в почвенно-климатических условиях Узбекистана.

В сфере образования созданы совместные факультеты между Ташкентским государственным аграрным университетом (ТашГАУ) и Гродненским государственным аграрным университетом в Ташкенте и Андижане. С 2019-2020 учебного года начат прием студентов на бакалавриат по направлениям «защита растений и карантин» и «технология хранения и переработки животного сырья». Профессорский и преподавательский состав ТашГАУ проходил курсы повышения квалификации в Могилевском государственном университете продовольствия.