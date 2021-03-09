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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСЫЛАЮТ ИЗ СТРАНЫ ПОЛЬСКОГО ДИПЛОМАТА
09:16 10.03.2021
Власти Беларуси высылают консула генерального консульства Польши в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат". Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Согласно информации, в ведомство был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.
"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат", которое прошло 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.
В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.
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