Власти Беларуси высылают консула генерального консульства Польши в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно информации, в ведомство был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.

"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат", которое прошло 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.